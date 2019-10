¿Cuándo estará disponible la Temporada 11 de Fortnite?

ESTADOS UNIDOS.- ¿Cuándo estará la Temporada 11 de Fortnite? A partir de este domingo los servidores cerraron por un “agujero negro” que se tragó TODO. Y desde entonces la información al respecto es un completo misterio.

Sin embargo, mineros de data consiguieron entrar a una línea de código de Epic Games en la que consiguieron la posible fecha de regreso: jueves 17 de octubre de 2019.

Desde la implosión que se tragó el universo de Fortnite y nos dejó con un agujero negro en la pantalla de carga, poco o nada ha sido revelado.

En las redes sociales de Fortnite no hay información al respecto, solo una imagen negra como foto de perfil y un pantallazo del agujero negro en la portada.

Aunque no hay información precisa, usuarios y medios especializados han comenzado a lanzar conjeturas sobre lo que viene.

Evidentemente, un nuevo mapa está entre los cambios para la Temporada 11 de Fortnite. Nuevas mecánicas de juego, cosméticos, armas y un largo etcétera.

Sin embargo, todo sigue en el aire hasta que exista confirmación oficial de Epic Games.

Desde este domingo varios usuarios de Fortnite en celulares reportaron actualizaciones de más de 5 gigas (prácticamente un juego nuevo). Para consolas podría tratarse de un cambio tan grande que requiera tiempo para quedar listo.

Aquí es donde aparecen los mineros de data, quienes revelaron que encontraron códigos que sugieren el final del agujero negro.

La línea de código dice así:

Aun así, la especulación se mantiene en filo, pues los usuarios tienen sus dudas sobre el tiempo que tendrán que esperar a que Fortnite esté disponible.

El usuario que subió la imagen a Twitter aseguró que la imagen no es falsa ni modificada, pero ante el hermetismo que hay en torno al tema, podría significar “literalmente nada”.

The https://t.co/0TDeMk7Bda code was updated so the the-end thing has its end_time as Thursday at 4am EST

i really doubt they really going to make people not play for 4 days or whatever straight but its epic lmao

take it as you will pic.twitter.com/P6gYB7lWHw

