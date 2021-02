Checa la primera foto panorámica que la NASA capturó de Marte

ESTADOS UNIDOS.- La NASA publicó la primera foto panorámica desde la superficie de Marte, durante la misión espacial del rover Perseverance.

Este increíble panorama, fue tomado el 20 de febrero de 2021, por las cámaras de navegación, o Navcams, a bordo del rover Perseverance Mars de la NASA.

Con esta panorama ya serían seis imágenes individuales después de que fueran enviadas de regreso a la Tierra.

En la fotografía se puede observar un paisaje llano y arenoso, con presencia de piedras y rocas incrustadas en la superficie. Al fondo también aparece elevaciones que posiblemente sean el borde del cráter Jezero.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj #CountdownToMars pic.twitter.com/TAy28PpG73

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 24, 2021