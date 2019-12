ChairChallenge: El nuevo reto viral que los hombres no pueden hacer

MUNDO.-El mundo de las redes sociales está plagado de retos o challenges para demostrar alguna destreza o simplemente para divertirse haciendo algo muchas veces sin sentido. Algunos retos son buenos, otros tantos son peligrosos; sin embargo, este reto es muy divertido porque está al alcance de cualquiera y supone el debate de todos los tiempos: ¿quién es el sexo débil?

Aparentemente el reto de la silla es un reto muy sencillo: consiste en doblarse en un ángulo de 90º grados frente a la pared de tal modo que la cabeza quede pegada a la pared. Luego pones una silla contra tu pecho para después levantarte a la vez que sostienes la silla, ¿Fácil, cierto?

Resulta que no tanto como parece, ya que algunos usuarios en pareja han compartido videos mostrando los resultados del #ChairChallenge y no ha resultado como esperaban.

La mayoría de hombres por alguna curiosa razón no logran despegar la cabeza de la pared y por ende, no logran incorporarse con todo y silla. En cambio las mujeres parecen no tener ningún problema para hacerlo.

My boss tried the chair challenge and… pic.twitter.com/mtjv4TYZk6 — Seilyn 🥰 (@Seilynx3) November 23, 2019

¿Por qué los hombres no pueden con el #ChairChallenge?

Pero esperen hombres, no se sulfuren, llegó alguien para explicar porqué sucede esto. Un cardiólogo de Puerto Rico explicó a través de su cuenta de Instagram la razón por la que los hombres no pueden con este reto en específico.

De acuerdo con sus declaraciones, “los hombres tenemos el centro de gravedad en el abdomen y más masa corporal en esta área, por lo que a la hora de ponernos de pie se nos hace más difícil”.

Por su parte, el profesor Brian Ford, de la Universidad de Cambridge, aseguró a The Sun Online que la ventaja de las mujeres en el reto está en los pies: “Los hombres tienen pies más largos que las mujeres. Dos pasos hacia atrás para los hombres serían algunos 60 centímetros, para una mujer es más como 50 centímetros. Así que para comenzar, el hombre está más lejos de la pared”.