Captan imágenes del volcán marciano más grande del sistema solar

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- La misión ‘Hope’ captó increíbles imágenes del volcán Olympus Mons, conocido como el volcán marciano más grande del sistema solar.

La imagen la lograron capturar desde unos 13 mil kilómetros de distancia a la superficie del planeta rojo; Hope fue el primer satélite de tres en llegar a marte.

Olympus Mons… Highest peak in our solar system.. Almost three times the height of Mount Everest. Taken by Hope Probe at 13,000 km above Mars surface. pic.twitter.com/6FmG8SohZR

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 9, 2021