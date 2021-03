Capta telescopio Hubble imágenes de la galaxia

ESTADOS UNIDOS.- La galaxia que fue descubierta en el año 1876, fue capturada por primera vez con una imagen nítida por el telescopio Hubble.

LA denominada Galaxia NGC 2336, fue capturada por primera vez desde su descubrimiento en 1876. Según informa la NASA, luce grande, hermosa y azul.

Dicha fotografía, ha ayudado a determinar que esta galaxia cuenta con un diámetro de 200 mil años luz, además, los científicos han logrado concluir que responde a las características de espiral y está localizada en la constelación Camelopardalis, a 100 millones años luz de la tierra.

Expertos en astronomía y quienes han visto la imagen, aseguran estar impresionados ante los extremos de esta galaxia; colores azules tenues y pequeñas estrellas jóvenes.

