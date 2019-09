BMW te trae al negro más negro

ESTADOS UNIDOS.- BMW presentó la nueva generación de su SUV X6 y la característica que más destaca es su color: Vantablack, el negro más negro que jamás haya existido.

Este tono de negro, evita el reflejo de otros colores, por lo que no será contaminado por ningún haz de luz.

El color fue creado para facilitar el trabajo en la ingeniería espacial, por lo que este SUV de súper lujo, no será el más barato de la línea.

Excited that at #IAA2019, BMW will introduce a special model based on the new X6 – the BMW VBX6 Vantablack. This exclusive show car is the result of a collaboration between @BMWGroup and 🇬🇧 @SurreyNanoSys, the inventors of the #vantablack technology. #InnovationisGREAT #UKatIAA19 pic.twitter.com/H38VxKRqWD

— Dept.Int.Trade DEU (@tradegovukDEU) August 28, 2019