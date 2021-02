Así reaccionan al cierre de las salas de Cinemex en varios estados

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria del cine fue una de las más afectadas por la pandemia del Covid-19, y el cierre de las salas de Cinemex es muestra de ello.

La empresa de entretenimiento anunció que se trata de un cierre temporal, sin embargo en redes sociales los usuarios se están despidiendo porque consideran que esta situación causará repercusiones a largo plazo.

El cierre se tiene previsto en estados como Coahuila, Durango, Puebla, Estado de México, Guanajuato, entre otros.

Mientras que en algunos casos anunciaron que solo será como medida de prevención; sin embargo, otros lo hacen por cuestiones relacionadas con la economía.

Aunque el mensaje principal de esta campaña de cierres de salas Cinemex, muchos apuntan a que la falta de estrenos y la poca afluencia de gente en estos complejos hacen poco costeable el seguir manteniendo abiertos estos lugares de recreación.

Algunos piensan que la cadena de cines en México cerrará de forma definitiva e incluso se están despidiendo a través de redes sociales.

Es una horrible noticia No puede ser… Era feliz y no lo sabía 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

@Cinemex NO CIERRES NOOOOO 😭😭😭😭😭😭😭

Muchos se pusieron muy nostálgicos con respecto a esta decisión de la empresa distribuidora de cine nacional e internacional. Incluso indicaron que se sienten deprimidos, tristes o nostálgicos.

Otros han tomado partido y aseguran que no están dispuestos a cambiar a su distribuidora mexicana de confianza.

Si me duele lo de Cinemex es porque desde hace mucho tengo claro que le importan sus clientes y a Cinépolis sólo el dinero, lo que quiere decir que para mí se acabó el cine comercial presencial porque no planeo ir al cine azul ever.

