Artista mexicano convierte al Niño Dios en Baby Yoda; le llueven críticas

MÉXICO.- Un artista mexicano decidió transformar al tradicional Niño Dios en Baby Yoda.

Se trata de Yurex Corp quien pintó al Niño Dios con un color verde, le puso orejas puntiagudas de plastilina epóxica y le agrandó los ojoso como Grogu, mejor conocido como Baby Yoda.

El artista confesó que esta transformación la realizó como un juego y afirmó que desde 2014 tiene la intención de convertir la figura católica en personajes como Pedro Infante, Terminator, Charles Manson, y Adolfo Hitler.

Destacó que la idea surgió al ver que las personas lo vestían de distintas maneras y era una figura muy popular.

Yurex detalló que le ha encantado recibir cientos de comentarios negativos sobre su última obra del niño Dios como Baby Yoda, ya que confesó “provocar me gusta bastante”.

“La verdad es que lo hago como juego. A mí me divierten mucho este tipo de cosas oscuras, blasfemas y herejes. (…) Ahora ya hay muchos comentarios sobre que me voy a ir al infierno, condenándome en la tierra… y fíjate que esto, más que impactarme de forma negativa, me agradó,” señaló.