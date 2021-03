Acosan a medallista olímpica por publicar un video en traje de baño

MÉXICO.- La deportista paralímpica, Vianney Trejo, reveló que luego de compartir un video en redes sociales, algunos de sus seguidores la comenzaron a acosar.

La nadadora mexicana declaró que creo un video en la plataforma de TikTok, en el que baila con diferentes trajes de baño.

Pese a que no tenía muchos seguidores, su publicación se hizo viral, pero comenzaron a decirle comentarios “grotescos” y a hacerle insinuaciones.

“Fueron comentarios que se me hicieron una falta de respeto y no solamente a mi persona, sino a todas las mujeres, porque yo hice ese video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, pero no en hacer un video para que se sexualizara de esta forma. Encontré comentarios desde ‘cuantos likes para que lo hagas de espalda’, ‘me hiciste terminar con sólo verte’, ‘yo sí te pondría en cuatro’”, expresó en un video en Instagram.