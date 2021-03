Abuelita se enfrenta a un ladrón y recupera su bolsa

El valor de una abuelita sorprendió en redes sociales al enfrentarse a un asaltante el cual pretendía quedarse con sus pertenencias.

Todo quedó captado en video, en el cual se observa que un sujeto intenta quitarle la bolsa a la señora de la tercera edad, la cual no se dejó intimidar en ningún momento, pero luego de quedarse con la bolsa, el sujeto comenzó a correr.

Fierce grandma chases and tackles bag-snatcher to the ground pic.twitter.com/rQ7Zhd9QD1

