Abandonan a una niña de 4 años en medio de la helada en Nueva York

ESTADOS UNIDOS.- La madrugada del domingo, una mujer abandonó a una niña de cuatro años de edad en uno de los barrios de Nueva York, según informó la policía local.

En un video publicado por la policía de Nueva York se ve como una mujer de alrededor de 20 años, caminaba por delante de la niña. Al parecer con la intención de perderla de vista.

Luego, al cruzar sola la avenida del barrio, la pequeña se ve ya un poco desorientada.

La mujer que cubría su rostro con una bufanda, dejó a la niña tras cruzar la calle. A los 10 minutos, la policía localizó a la menor sola en la calle.

Luego del hallazgo, la niña dijo llamarse Sidaya, quien fue trasladada a un centro hospitalario donde certificaron su buen estado de salud.

Asimismo la Policía de Nueva York, publicó su fotografía para que fuera identificada por familiares.

También se indicó que no estaba claro si la mujer del video conocía a la menor o sólo estaba preocupada por verla sola.

Hasta este lunes, los padres de la niña no han sido localizados, a pesar de que la policía emitió múltiples alertas en las redes sociales.

Here is a closer look of Sidaya. Again, if you have any information, please call or DM @NYPDTips. All calls are anonymous. pic.twitter.com/Jo7GimhFrc

