5 expresiones en español que se utilizan en el inglés de Estados Unidos

Algo con lo que los hispanohablantes estamos familiarizados son con los extranjerismos; que son palabras o frases que decimos pero que originariamente son en otro idioma y el inglés es la principal fuente de esto.

Estamos muy familiarizados con palabras como ok, email, screenshot, bye, outfit, entre muchos otros ejemplos.

Sin embargo, pocas veces nos ponemos a pensar en las palabras y frases que personas de otros idiomas adoptan y Estados Unidos no es la excepción.

Estados Unidos es un país lleno de personas de todas partes del mundo, sin embargo hay que decir que los hispanohablantes son muchos.

Hay 41 millones de personas que hablan español en EUA según el censo de 2017.

Además, como no hay un diccionario equivalente a la Real Academia Española para el Inglés, el diccionario Merriam-Webster recoge las palabras según su uso y las palabras en español no faltaron.

Las frases y palabras más interesantes

Hasta la vista baby

No puede faltar en primer puesto la famosa frase por parte de Terminator, que sin duda ha sido característica en el personaje.

Aquí Arnold Shwarzenegger, interprete del personaje, hizo una entrevista con la BBC en la que cuenta su origen e impacto.

Mi casa es su casa

Esta frase, aunque parezca extraño, también es un extranjerismo en los estadounidenses.

Y es que esta frase surgió a partir de que Moctezuma dijera a Hernán Cortés ‘Esta es su casa’ en 1519, según el historiador mexicano Alejandro Rojas.

Hace 500 años Moctezuma y Cortés se encontraron en Tenochtitlán. Muy a la mexicana, el Tlatoani le dijo “esta es su casa” y el español se lo tomó literal. #500años — Alejandro Rosas (@arr1910) November 8, 2019

La cinta Pulp Fiction dirigida por Quentin Tarantino, también incluye esta frase en una de sus tomas.

Incluso hay tweets que comprueban cómo lo usan los hablantes del Inglés.

If anyone doesn’t have plans for Christmas Eve or Christmas seriously know you are welcome to join my family! Mi casa es su casa ❤️ — rachel fischer (@rachelfischer96) December 24, 2019

I’ll be living close to that area so mi casa es su casa & i got u with the pedialite so we can take care of business Monday morning Lmao — Masón (@mas_panhellenic) December 25, 2019

Macho

Otra de las que no pueden faltar en los ya mencionados estadounidenses es esta palabra, y es que aunque tiene un significado igual al que nosotros le damos, lo cierto es que lo utilizan con más variantes.

En español es un adjetivo, sin embargo, en inglés también se puede utilizar para describir una cultura o una película.

My great friend @MichaelSerrato has a new web series, turning macho movies super gay. 1st up, ‘Rambo, but Gay!’: http://t.co/CjctMqh0RZ — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) October 15, 2013

Barrio

Esta palabra es un ejemplo que está bastante patente, significa lo mismo que en el español y varias películas o series pueden demostrarlo, ya que, cuando se habla de los hispanos los barrios en Estados Unidos, salen a la luz.

Aquí un ejemplo de su utilización.

(4/4) “The Young Lords, NY Activism (at) 50,” our most live streamed program, discussed the young people who were inspired by the Black Panther Party and the Young Lords of Chicago to spark change in El Barrio and other urban communities. https://t.co/eaCYPUFtuW #SchomburgCenter pic.twitter.com/FEV2ImfwF9 — SchomburgCenter (@SchomburgCenter) January 1, 2020

Fiesta

Fiesta es una palabra que puede significar cosas distintas en EUA, ya que en este país se relaciona más a los festivales.

Rewatched the Fiesta Bowl and my main takeaway now is this: There were 10 key things that happened, and if one of those 10 things went Ohio State’s way, it probably would have won the football game. Ohio State got zero breaks. — Ari Wasserman (@AriWasserman) December 31, 2019

Así como estas expresiones en español hay muchas otras que forman parte del inglés ¿Sabes de alguna?