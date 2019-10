Vuelve la electricidad poco a poco a California después de 2 días

ESTADOS UNIDOS.- Casi 2 millones de personas se vieron afectadas por el corte de energía eléctrica ordenado por Pacific Gas & Electric Co., ordenado para prevenir la extensión de incendios forestales durante el clima seco y ventoso.

Desde la noche del miércoles, la compañía cortó la electricidad a más de 300 mil clientes en el área de la Bahía de San Francisco, donde los vientos alcanzaron los 110 kilómetros por hora.

Los apagones afectaron a hogares y negocios al norte de la Bahía de San Francisco, la región vinícola, el Valle Central y las estribaciones de la Sierra Nevada.

UPDATE: Power is being restored throughout CA02. High, dry winds are still expected through the afternoon. My staff and I are continuing to monitor, and remember – resource centers are still available in your areas! https://t.co/YSHZQa1cPh

— Rep. Jared Huffman (@RepHuffman) October 10, 2019