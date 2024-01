Volcán hace erupción en la isla Suwanosejima de Japón

Una erupción se registró durante las primeras horas del domingo (hora local) en la isla de Suwanosejima; en la prefectura de Kagoshima, Japón. | Foto: Cortesía.

JAPÓN.- Una erupción se registró durante las primeras horas del domingo (hora local) en la isla de Suwanosejima; en la prefectura de Kagoshima, Japón. De acuerdo con expertos, se confirmó que bloques volcánicos se desplazaron a más de un kilómetro del cráter.

Tal vez te pueda interesar leer: Videos: Así quedó Grindavik luego de erupción volcánica

De este modo, el Observatorio Meteorológico japonés emitió una “advertencia alrededor del cráter”; y elevó el nivel de alerta de erupción para la isla de Suwanosejima al nivel 3, indicando “restricción de entrada a la montaña”.

Asimismo, exhortaron a la población a tomar precauciones, ya que se espera la presencia de grandes bloques volcánicos; en un radio aproximado de 2 kilómetros desde el cráter.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la erupción se produjo alrededor de las 12:22 de la madrugada. No obstante, hasta las 12:30 AM, no se ha informado de daños. La comisaría de policía de Kagoshima Chuo y la oficina de la aldea de Toshima no han recibido información sobre daños hasta el momento.

Tal vez te pueda interesar leer: Intensa actividad sísmica y riesgo de erupción volcánica en Islandia

En redes sociales se viralizaron imágenes capturadas por cámaras de vigilancia de la JMA; que mostraran columnas de humo negro y llamas rojas cerca de la cumbre alrededor de las 12:22 AM; coincidiendo con el momento de la erupción.

Cabe mencionar que Suwanosejima es una isla volcánica ubicada al suroeste de Tanegashima y Yakushima. Con un historial de erupciones repetidas el cráter en el centro de la isla está activo y ha experimentado un aumento en la actividad desde 2020.

Tal vez te pueda interesar leer: Volcán Ubinas en Perú entra en fase eruptiva

Por otra parte, el gobierno japonés ha establecido una oficina de enlace de información para coordinar respuestas y precauciones ante la situación.