[VIDEOS] Terremoto de 7.7 sacude a Jamaica y Cuba

JAMAICA.- El servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto de magnitud 7.7 remeció el sur de Cuba y el noreste de Jamaica el martes.

Además, este tuvo su epicentro a 125 kilómetros al norte – noroeste de Lucea, Jamaica y a unos 10 kilómetros de la superficie.

El hecho ocurrió a las 2:10 p.m. (1910 GMT) y aunque hasta el momento no se han reportado daños o personas lesionadas, las autoridades están alerta.

Cabe destacar que en un principio el USGS reportó una intensidad en el terremoto de 7.3 pero el resultado fue de 7.7

Además, en redes sociales fueron difundidos videos y fotografías del momento del sismo que golpeó Jamaica y Cuba; que además se sintió en Cancún, Quintana Roo.

The U.S. Geological Survey says a magnitude 7.7 earthquake has struck south of Cuba and northwest of Jamaica and the U.S. Tsunami Warning Centres has issued a tsunami warning for Jamaica, Cuba and the Cayman Islands. #earthquake #Jamaica pic.twitter.com/ocUNIJvzGb

— ⓄⓋⓁⓄⓋ (@OvlovUltra) January 28, 2020