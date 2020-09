[VIDEO] Un hombre muere luego de ser atacado por un tiburón en Australia

AUSTRALIA.- Nick Slater de 46 años, falleció tras ser atacado por un tiburón blanco el pasado martes en Gold Coast en Queensland, Australia.

Este lugar es famoso entre las personas que practican el surf, ya que hay medidas para evitar los tiburones.

The Gold Coast is in shock this afternoon after the first deadly shark attack there since the 1950s. 46-year-old Nick Slater was mauled in front of horrified surfers at Greenmount Beach yesterday afternoon. https://t.co/UfNlfOzg7Z @JoelDry7 @MaxFutcher #7NEWS pic.twitter.com/5nn5N4BLGf

