[VIDEO] Un avión atraviesa el huracán Laura

ESTADOS UNIDOS. – Un avión nombrado Kermit, perteneciente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA), atravesó el huracán Laura.

En un video que fue subido a Twitter, mismo que fue captado por las cámaras de la aeronave, se muestra cuando sobrevuela por el Golfo de México, cuando el huracán estaba en categoría 4.

El vuelo fue para recabar datos e información sobre el comportamiento de los huracanes.

Pero en esta ocasión específicamente lo hicieron con Laura, quien ha sido uno de los fenómenos meteorológicos más fuertes que ha azotado el país estadounidense.

El avión cruzó cinco veces el huracán, donde se puede observar la nubosidad e inestabilidad.

Again all of this flying is to collect the critical data that forecasters need so that we can warn people earlier that a storm is headed their way.

Here’s more video in the eye during our fourth penny. #FlyNOAA pic.twitter.com/POXSxpEdKp

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020