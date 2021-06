[VIDEO] Tiroteo en zona comercial de Texas deja 13 heridos

TEXAS.- Autoridades locales informaron que una persona inició un tiroteo en una concurrida zona comercial de Austin, Texas; donde quedaron lesionadas 13 personas, dos de gravedad.

El jefe interino de la policía local, Joseph Chacón, informó, durante una conferencia de prensa, que el tiroteo ocurrió la madrugada de este sábado, más específicamente a las 01:30 horas.

Los hechos ocurrieron a lo largo de la calle 6ta, lugar donde se habían colocado barricadas para evitar el tráfico de vehículos.

El oficial destacó que autoridades iniciaron las investigaciones para averiguar qué provocó el tiroteo; por lo que están examinando los videos de vigilancia y otras pruebas.

En la conferencia, solicitó a las personas que tengan alguna información acerca del tiroteo que se pongan en contacto con la policía.

El jefe policíaco también explicó que trasladaron a once lesionados a un mismo hospital local, mientras que otros dos se canalizaron a otros nosocomios; agregó que un sospechosos se encuentra prófugo.

Destacó que elementos de la policía se vieron obligados a trasladar a los heridos a los hospitales, ya que era muy difícil contener a la multitud y llevar a ambulancias a los lesionados.

La policía dijo que había recibido la descripción de un sospechoso, un hombre afroamericano, pero que aún no estaba claro si más personas estuvieron involucradas en el incidente.

AUSTIN MASS SHOOTING: In this new video, APD officers can be seen carrying a victim away from the scene after the 6th Street shooting that sent at least 13 to the hospital | STORY: https://t.co/rrQcFtdyIh pic.twitter.com/X1fTcxPWUz

— KXAN News (@KXAN_News) June 12, 2021