[VIDEO] Tiroteo en desfile de Día de la Independencia en EU

ESTADOS UNIDOS.- En la ciudad de Highland Park en Illinois fue reportado un tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia en Estados Unidos. Se reportan al menos seis personas fallecidas y 24 heridos más, de acuerdo con información de las autoridades.

Un video circula en redes sociales donde se aprecia el momento exacto cuando se escuchan las detonaciones del arma de fuego. Las ráfagas provocaron que la gente que observaba el desfile y los participantes comenzaran a correr despavoridos para salvar su vida.

De acuerdo con el testigo que grabó el video, los equipos de emergencia de Lake solicitaron al menos 10 ambulancias. El medio local Lake and McHenry County Scanner, informó que el tiroteo comenzó alrededor de las 10:20 de la mañana.

El cuerpo de bomberos y paramédicos del lugar informaron en radio que aproximadamente hay nueve personas heridas con impacto de bala.

La Oficina del Sheriff del condado de Lake donde se encuentra Highland Park, confirmó el incidente por lo que exhortó a la población a retirarse del lugar.

Nancy Rotering alcaldesa de Highland Park, pidió también a los asistentes y vecinos del lugar, evitar el centro de la ciudad:

Asimismo, Brad Schnider, el representante del Distrito 10 de Illinois en el Congreso de Estados Unidos, indicó que se encontraba en el desfile en el instante en que comenzó el ataque. Confirmó además las muertes de algunas víctimas.

Jay Robert “J.B.” Pritzker, gobernador del estado de Illinois, informó que monitorean la situación en Highland Park y que la policía del estado asistió para colaborar en la situación.

Uno de los testigos del ataque, de nombre Miles Zaremski, afirmó que escuchó cerca de 20 y 25 disparos de una arma de fuego, según declaró para una cadena estadounidense.

Luego de confirmarse el número de muertos la policía de Lake informó que buscan al sospechoso del homicidio. Del asesino se dice que tiene entre 18 y 20 años, tiene el cabello largo negro, es de cuerpo pequeño y llevaba puesta una playera de color blanca o azul.

