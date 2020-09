[VIDEO] Sorprenden cangrejos gigantes en una playa de Australia

AUSTRALIA.- Se viralizó un video del momento en que un grupo de cangrejos gigantes invaden una playa en Australia.

En las imágenes compartidas por el diario “The Sun” se muestra a algunas personas disfrutando de la isla Navidad, cuando estos crustáceos se presentaron.

Dozens of robber crabs invade family’s campsite looking for food 😱 pic.twitter.com/2yqAxfloSF

— The Sun (@TheSun) September 24, 2020