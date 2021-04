[VIDEO] Sismo de 6 grados en India aumenta el caos en plena crisis de Covid

INDIA.- India atraviesa su peor momento durante la pandemia del Covid-19, y este miércoles aumentó el caos tras registrarse un sismo de magnitud 6.0 que sacudió el noroeste del país asiático.

De acuerdo con los primeros reportes del Centro Sismológico Europeo, el fuerte sismo ocurrió a las 7:50 (hora local), con epicentro en Dhekiajuli, en la región norte del estado de Assam, cerca de la frontera con Bután.

Part of Bhairabkunda hill in Udalguri district near bhutan border in #Assam broke away after the #earthquake that hit the state today at 7:51 a.m.#Assam#earthquake#PrayForAssam #Tezpur #Northeast #Udalguri #India #Earthquakeindia pic.twitter.com/upHgBtMtaX

— Rising Northeast (@NortheastRising) April 28, 2021