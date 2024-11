Video: Se incendia rascacielos y se cubre de humo el cielo de Manhattan

ESTADOS UNIDOS.- En pleno de corazón del Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, se registró un incendio en un rascacielos que dejó una extensa nube de humo.

Este jueves 14 de noviembre se incendió un edificio que cubrió de humo el cielo neoyorquino que por las imágenes compartidas en redes sociales, recordó al atentado de la Torres Gemelas.

Los ciudadanos que fueron testigos del siniestro captaron en video la cortina de humo que salía de la azotea del rascacielos ubicado en Manhattan.

Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos y de la policía de Nueva York acudieron al lugar de los hechos para ayudar a salvar a las personas que aún se encontraban en el edicio.

Por su parte los ciudadanos y visitantes de la ciudad se quedaron mirando como el fuego crecía al interior del rascacielos dejando visible cada vez más humo.

Hasta el momento las autoridades de Estados Unidos no han dado a conocer la causa del incendio o si hay personas que resultaron heridas por el fuego o intoxicadas por el humo.

A continuación te compartimos algunos de los videos que se viralizaron en redes sociales.

A building in #HudsonYards is burning right now. Took these images from my bedroom & called 911. Prayers pic.twitter.com/LGzxQp1CCq

— Jade Nash (@jadenashtv) November 14, 2024