[VIDEO] Niño en Estados Unidos salva a su abuela y la lleva en auto al hospital

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de nombre PJ Brewer-Laye de 11 años se volvió viral pues llevó a su abuela a urgencias tras ver que sufría una descompensación.

En un barrio de Indianápolis, Estados Unidos, se dio a conocer la historia de un niño que se convirtió en héroe. Mientras jugaba con su go-kart vio a su abuela en mal estado; tomó las llaves del Mercedes Benz de su abuela y condujo para llevarla a un hospital.

La mujer recibió asistencia médica por lo que logró su exitosa recuperación. Fue la misma abuela del niño quién contó lo sucedido.

Angela Brewer-Laye, comentó al medio 11 Alive cómo vio que su auto se dirigía hacia ella.

Además, Angela aclaró que el niño conduce el vehículo desde hace tiempo mientras ella hace ejercicio.

Sin embargo a pesar de la experiencia, el pequeño jamás había manejado en carretera.

“Se detuvo en el camino de entrada con tanta precisión, porque mi camino de entrada es un poco estrecho… No subió a la acera, en el césped, nada. Se detuvo en el camino de entrada, en el garaje y me ayudó a salir del auto ”, añadió Angela.

EL momento quedó grabado y la mujer compartió el video a través de Facebook el pasado 27 de agosto donde escribió lo siguiente:

“De repente mi glucosa cayó por debajo de 40. Estaba básicamente de rodillas y no podía caminar. Inmediatamente entró en acción. Déjame decirte que este niño solo tiene 11 años y puede conducir mejor que su mamá. Le pregunté por qué no consiguió las llaves del SUV, Camry, Truck o Camaro. Me miró, sonrió y dijo que agarró las primeras llaves que vio… jajaja”.