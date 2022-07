UCRANIA.- Una mujer en una bicicleta se salvó de que un misil la impactara cuando ella iba por las calles de Ucrania. A través de redes sociales se viralizó el video donde se muestra a la mujer por una calle residencial.

De acuerdo con el diario Daily Mail, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Leninsky Prospekt en Donetsk.

Luego de pasar por el lugar que registraron las cámaras, se aprecia una explosión y seguido de ello los escombros de un edificio comienzan a caer a sus espaldas.

Asimismo en el video que circula en redes sociales se puede ver cómo las ventanas de la construcción caen a la calle por la explosión.

Así como una nube de polvo cubre lo que parece ser un parque para niños. A varios kilómetros de distancia donde ocurrió el impacto del misil donde circuló la mujer en bicicleta, se ven las columnas de humo en la ciudad.

The moment of arrival of the projectile in the courtyard of apartment buildings on Leninsky Prospekt in Donetsk.

A woman on a bicycle was saved in seconds from certain death. pic.twitter.com/F9uIDp8Ssl

