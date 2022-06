[VIDEO] Mujer ata a su hija en la azotea como castigo por “no hacer la tarea”

INDIA.- Una mujer en la India ató a su hija y la dejó en la azotea varios minutos bajo las altas temperaturas que presenta el país; la mujer amarró a su hija de solo 5 años en la azotea por no hacer la tarea.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la ciudad de Nueva Delhi el pasado 2 de junio.

En redes sociales se difundió el video de la niña amarrada de manos y pies, la menor aparece llorando e intentando zafarse.

Uno de los vecinos de la familia captó el momento cuando la mamá amarra a su hija e inmediatamente lo publicó en Twitter y se viralizó.

La policía de Nueva Delhi señaló que la menor estuvo castigada en el techo de su casa, tras la difusión del video las autoridades arrestaron a la mamá y ahora enfrenta cargos por maltrato infantil.

Tras interrogar a la mujer identificada como Spana, confesó que la niña solo estuvo unos siete minutos en la azotea para luego llevarla adentro.

Por otro lado, el papá de la niña no se encontraba en casa al momento de registrarse el maltrato contra la niña y solo fue alertado por vecinos en una llamada telefónica.

Las siguientes imágenes son sensibles, se recomienda discreción.

After a video showed a five-year-old girl being tied up and left on the roof of a house for not doing homework😡, the police have registered an FIR under the Juvenile Justice Act. pic.twitter.com/mpEdaUJfd7

— Shantaram Mandsaurwale🇮🇳 (@srmandsorwale) June 9, 2022