[VIDEO] Maestra da tablazos a una niña de 6 años por dañar una computadora

ESTADOS UNIDOS.- Una directora de una escuela primaria de Estados Unidos, se hizo viral en redes luego de que fuera captada golpeando a una niña de 6 años con una tabla; la agresora argumentó que lo había hecho porque la pequeña dañó una computadora.

Usuarios en redes explotaron de indignación luego de ver las imágenes; la madre de la niña explicó que el castigo ocurrió frente a ella.

Según la mamá llegó a la escuela para pagar la colegiatura así como la reposición de la computadora, sin embargo, la trasladaron a un salón donde solo se encontraba su hija, la directora Melissa Carter y una secretaria.

Estando ahí, la directora comenzó a tablear a la pequeña, frente a su madre, quien no pudo hacer nada debido a su estatus migratorio; solo pudo grabar la acción para evidenciar lo que sucede en esa institución.

La identidad de la pequeña y de la madre no se dio a conocer; el suceso ocurrió el pasado 13 de abril, sin embargo hasta ahora ha sido difundido.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 2, 2021