[VIDEO] Golpeó a un anciano y lo dejó tirado en la calle en NY

NUEVA YORK.- Un hombre de tercera edad fue golpeado varias veces en la cabeza.

La agresión tuvo lugar después de las ocho de la noche en East Harlem en la ciudad de Nueva York.

Sucedió cuando un hombre de 61 de años se encontraba recogiendo latas en la calle tras terminar desempleado debido al Covid-19.

En la grabación que captaron las cámaras de seguridad se observa como un sujeto ataca por la espalda al anciano tirándolo al piso; enseguida se dispone a patearlo en la cabeza, luego sigue su camino.

La víctima fue llevada al hospital Harlem; presentaba condiciones críticas.

El departamento de policía que investiga el caso dio a conocer que se trata de un delito de odio contra los asiáticos ya que el anciano pertenece a este origen.

Desgraciadamente, la policía no pudo dar con el responsable, sin embargo, el alcalde Bill de Blasio calificó de “indignante” el caso.

Por su parte, la esposa de la víctima rogó a las autoridades que dieran con el paradero de la persona en una entrevista con el periódico New York Post.

If you have any info regarding Friday night’s horrific attack, at E. 125 and 3rd Ave, you are urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/wNrCAuEdeu

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) April 24, 2021