[VIDEO] Captan en Alaska a un oso con sobrepeso que tiene dificultad para caminar

ESTADOS UNIDOS.- Fue captado en una transmisión en vivo, un oso con sobrepeso en el Parque Nacional y Reserva Katmai en Alaska a través de las cámaras web de explore.org.

En el video se puede observar al oso caminando con dificultad momentos antes de su larga hibernación. Es habitual que los osos se junten en el famoso río Brooks para encontrar el salmón, su comida favorita.

We're not here to sway your #FatBearWeek vote, but consider the facts: it's only August and 747's rotund butt is already on the struggle bus. pic.twitter.com/TCBBEYGmAa

