[VIDEO] Arden jóvenes: Incendio en discoteca de Tailandia deja 13 muertos y 40 heridos

TAILANDIA.- Se registró un incendio en una discoteca en la provincia de Chinburi, al sureste de Bangkok, Tailandia. El incidente dejó al menos 13 personas muertas y 40 heridos. En internet ya circula video.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes cerca de la 1:25 de la mañana. La discoteca Mountain B comenzó a incendiarse, provocando la muerte de varias personas. Las víctimas mortales se tratan de 4 mujeres y 9 hombres.

Tres de los occisos tenían menos de 20 años, mientras que más de una treintena de los heridos están hospitalizados con diferentes niveles de gravedad, según explicó a Efe el capitán de la Policía de Plutaluang, Boonsong Yingyong.

Asimismo, en las redes sociales comenzaron a circular videos del incendio y son escalofriantes, pues en las imágenes se aprecia a los jóvenes, quienes tratan de salir del establecimiento, ardiendo en llamas.

