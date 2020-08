Usan luz solar para convertir agua de mar en potable

AUSTRALIA.- Un equipo de investigación global consiguió transformar agua salobre y agua de mar en agua potable segura y limpia.

En menos de 30 minutos con ayuda de luz solar y utilizando marcos de metar-orgánicos (MOF), se consiguió transformar el agua.

Esta investigación ha generado esperanza para dar solución a la escasez de agua en el planeta. Se podría proporcionar agua potable a millones de personas en todo el mundo.

Además los investigadores realizaron esta tarea con más energía de manera eficiente, que las actuales prácticas de desalación.

Por su parte Huanting Wang, profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Monash, en Australia, dijo que este trabajo abre una nueva dirección para diseñar materiales para la purificación de agua.

Congratulations to Monash's Prof Huanting Wang, who's received an Australian Research Council Laureate Fellowship for his work in nanoporous materials and composite membranes – research that supports innovations in renewable energy, mining, and clean water https://t.co/nJZvIOGedS pic.twitter.com/2dTUFVd8Qo

— Monash University (@MonashUni) July 7, 2020