Una mujer lleva a juicio a su pareja por no casarse con ella tras 8 años de novios

ZAMBIA.- Gertrudis, una joven de 26 años y natural de Zambia, se cansó de esperar a que su novio decida casarse. Por ello decidió forzarle hasta el punto de llevarlo a la Corte.

La pareja lleva 8 años de noviazgo y tienen un hijo en común. Pero parece ser que el eterno novio, Herbert, le da pánico ponerse el anillo de casados.

Cansada de esperar, Gertrudis decidió llevar la situación a los tribunales para que sea un juez el que decida qué hacer con esa relación.

Además, “la gota que colmó el vaso” fue que la novia encontró a su pareja enviando mensajes a otra mujer.

En su defensa el novio aseguró que el problema es que no tiene dinero y no puede permitirse pagar una boda, algo a lo que la novia parece no entender.

Pago de dote

Como es tradición en Zambia, Herbert pagó una dote a la familia de la novia como señal de que cuidará de su esposa el resto de su vida.

A pesar del pago, nunca han vivido juntos y la mujer vive junto a su hijo con sus padres y la situación ha llegado al límite.

Según afirma el Daily Mail, el juez de la Corte de Zambia ha comunicado que debe ser la pareja la que se ponga de acuerdo sobre su relación fuera de la Corte.