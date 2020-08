Un tren se descarrila en Escocia y deja varios heridos de gravedad

ESCOCIA.- La mañana de este miércoles, varias personas resultaron heridas gravemente al descarrilarse un tren en la costa este de Escocia.

Esto lo dio a conocer la primera ministra Nicola Sturgeon, sobre los reportes preeliminares.

El tren de pasajeros se descarriló cerca de la localidad de Stonehaven, en el noreste de Escocia, justo al sur de la ciudad petrolera de Aberdeen.

Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido comentó que sus pensamientos estaban con todos los afectados del grave accidente.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes donde se veían una columna de humo saliendo de una zona boscosa, donde se descarriló el tren.

Según versiones, afirman que el tren se descarriló debido a que se deslizaron por un terraplén (montón de tierra).

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI

