Twitter ya no aceptará propaganda política pagada

ESTADOS UNIDOS.- Jack Dorsey, fundador y director de Twitter anunció que ésta red social no aceptará “propaganda política pagada” a nivel global.

“Creemos que el alcance del mensaje político debe ser ganado, no comprado”, dijo Dorsey en un tuit.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

