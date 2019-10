Trump dice que construirán un muro en Colorado, pero… no colinda con México

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump anunció que construirán un muro en Colorado. Sin embargo, este estado no colinda con México.

En un discurso sobre energía, el presidente de Estados Unidos adelantó que tienen en puerta la construcción de un muro en la frontera de Nuevo México y otro más en Colorado.

El presidente confió en que van a ganar en Nuevo México porque van a poner seguridad en su frontera con un muro.

“Construiremos un muro hermoso. Uno grande que realmente funciona: no se puede pasar por encima, no se puede pasar por debajo”, explicó.

En su discurso, Trump añade que van a construir un muro en Texas y “no vamos a construir un muro en Kansas, pero tendrán los beneficios de los muros que mencionamos”.

Bueno, esto es incómodo…

En respuesta a sus declaraciones, el gobernador de Colorado, Jared Polis, se burló del error de Trump en su cuenta de Twitter.

Well this is awkward …Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku

— Jared Polis (@GovofCO) October 23, 2019