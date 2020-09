Transmite en vivo el asesinato de su esposa a manos del Ejército

COLOMBIA.- Un hombre sufrió el asesinato de su esposa a manos del Ejército de Colombia; “¡Me mataron a Juliana!”, dijo con desesperación.

Además, transmitió en vivo el momento del homicidio: la mujer viajaba con su esposo y otras dos personas en un vehículo.

En ese momento, un grupo de soldados salieron del monte sobre la carretera Miranda, Cauca y les pidieron que se detuvieran.

Por miedo, hicieron caso omiso y no pararon la marcha del auto, razón por la que los uniformados abrieron fuego en su contra.

“¡Me mataron a Juliana! Mírenlo, este es. Me la mató. No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada. Ese man me la mató. Ese man le pegó un tiro en la cabeza”, se escucha al hombre decir, mismo que pidió ayuda para viralizar el video y así poder hacer justicia.