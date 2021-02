Toma la palabra la defensa de Donald Trump en el juicio político

ESTADOS UNIDOS.- Luego de escuchar un alegato acusador con imágenes del ataque al Capitolio, la defensa de Donald Trump, tomó la palabra este viernes.

Reconocerán los horrores ocurridos en el ataque del 6 de enero, como algo inaceptable e ilegal. Sin embargo, dirán, Trump no tuvo nada que ver con ella.

El objetivo sería restar el impacto de los argumentos demócratas, para así tener más posibilidades de ganar, Si es que se puede considerar a Trump responsable de incitar el ataque.

Es un argumento dirigido a los senadores republicanos, que quieren aparecer condenando la violencia, pero sin llegar a condenar al ahora exmandatario.

Anticipó la esencia de su alegato el martes al decir al jurado integrado por los senadores:

“ No es necesario mostrar películas para demostrar que los disturbios sucedieron aquí. Reconoceremos que sucedió y que ustedes lo conocen bien”.

Este proceso podría culminar en una votación este fin de semana por parte de los senadores.

Los abogados de Trump dejaron en claro su posición, de que los responsables de los disturbios fueron los revoltosos que asaltaron el edificio y que están siendo juzgados por la justicia.

Asimismo, los acusadores buscaron unir la retórica del presidente a las acciones de la turba mediante una reconstrucción de videos con declaraciones de Trump. En ellos, exhorta a sus seguidores a anular los resultados de la elección.

El objetivo de los fiscales fue dejar a Trump como el ‘incitador en jefe’ que durante meses difundió mentiras y pidió a sus seguidores a no reconocer la elección.

Además de la condena, piden que sea vetado de cualquier función pública federal en el futuro.

Los fiscales señalaron que el asalto era predecible dadas las múltiples instrucciones públicas y detalladas que les dio a sus simpatizantes.

“Si pretendemos que esto no sucedió, o peor, si permitimos que no tenga consecuencias, ¿quién dice que no sucederá de nuevo?”, argumentó el jueves el representante demócrata Joe Neguse.