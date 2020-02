Tiroteo en Tailandia deja al menos 17 muertos

TAILANDIA.- Un soldado desató un tiroteo en Korat, una ciudad de Tailandia, y mató a al menos 17 personas.

El militar robó un vehículo de su base para ir al centro de la ciudad, donde primero abrió fuego contra un militar superior y otros compañeros; después entró en un centro comercial a disparar a la gente.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he’s holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw

Hasta el momento se reportan 17 muertos y 14 heridos; la cifra podría aumentar pues el hombre sigue adentro del centro comercial y mantiene como rehenes a al menos 10 personas.

Elementos del Ejército ya rodean el centro comercial y realizan un operativo de seguridad para tratar de capturar al sujeto.

“Get down!” first responders scramble for cover under sound of gunfire at Terminal 21 shopping mall in Korat where a rogue soldier shot at least 12 people dead. Video has been edited to remove graphic pictures. #กราดยิงโคราช #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/fa5k1ikIsx

