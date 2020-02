Tiroteo en supermercado de EU deja un muerto y dos heridos

ESTADOS UNIDOS.- Al interior de un supermercado de la cadena Walmart, se registró un tiroteo en el que al menos una persona murió y dos más resultaron heridas.

Los hechos se desarrollaron en la ciudad de Forrest City, Arkansas en Estados Unidos al rededor de las 10:30.

Según autoridades estadounidenses dos policías resultaron heridos y un hombre que fue señalado como el sospechoso, fue abatido en el lugar.

BREAKING: updates in Forrest City Arkansas Walmart shooting, my colleague @AHerreraReports just spoke to the police chief @WMCActionNews5 pic.twitter.com/So2j3YDCyD

— Kendall Downing (@kendall_downing) February 10, 2020