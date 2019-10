¡Tira el talco de tu bebé, podría tener asbesto!

Si compras talco Johnson & Johnson (J&J) para tu bebé, tíralo a la basura, ya que la compañía retiró un lote de éste producto como medida de precaución ya que detectaron restos de asbesto en una botella comprada por internet.

FDA’s ongoing survey of cosmetic products for asbestos, recently found one batch of Johnson’s Baby Powder tested positive for chrysotile – a type of asbestos – and is advising consumers to stop using the affected products. https://t.co/mvQP3qBvQN pic.twitter.com/D2NtWDxDSZ

— U.S. FDA (@US_FDA) October 18, 2019