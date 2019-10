Sulli: estrella de K-pop muere tras sufrir ciberacoso

COREA DEL SUR.- El cadáver de Sulli, una joven estrella de K-pop, fue encontrado este lunes en su departamento. Aunque no se ha precisado la causa de muerte, informes preliminares sugieren que pudo ser un suicidio.

Con apenas 25 años, la joven cuyo nombre real es Cho jin-ri, alcanzó la fama desde 2005 a la edad de 11 años como actriz de televisión.

Cuatro años más tarde, comenzó a incursionar en la música dentro de la agrupación femenina f(x).

En 2015, Sulli abandonó la vida pública tras fuertes campañas de acoso en redes sociales. Sobre la misma época, comenzó una relación el cantante Choiza, de Dynamic duo, con quien terminó en 2017.

La joven continuó con trabajos esporádicos como actriz en películas como “Real” o en series de televisión como “Hotel del Luna”.

Campañas de odio contra Sulli

En varias ocasiones Sulli fue el blanco de severas campañas de odio en redes sociales. Una de las más recientes ocurrió cuando la joven apareció en varias fotografías sin sujetador.

La joven declaró que seguiría así por comodidad personal y terminar el prejuicio en Corea del Sur a las mujeres que no usan sostén.

El suicidio de Kim Jong-hyun

La muerte de Sulli, que podría tratarse de un caso de suicidio, volvió a evocar el fallecimiento de Kim Jong-hyun, un joven cantante de K-pop que se quitó la vida.

El excantante de SHINee se suicidó en diciembre de 2017 cuando tenía 27 años. Además de la muerte de Sulli, en redes sociales se recordó a Kim Jong-hyun.

Tras quitarse la vida, el joven artista dejó una nota de suicidio en la que reveló que padecía de una fuerte depresión.

“Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo”, escribió en la carta.