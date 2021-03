Sismo de magnitud 6.3 sacude Grecia

GRECIA.- Se registró un sismo de magnitud 6.3 este miércoles en Grecia, donde se reportaron al menos tres personas heridas.

El epicentro del movimiento telúrico tuvo lugar a 21 kilómetros al sur de Elassona y a 350 km de Atenas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Hasta el momento hay tres heridos y decenas de derrumbes; sin embargo, las autoridades ya evalúan todos los daños generados.

Las ciudades de Damasi, Mesohori y Tyrnavos, donde se encuentra una importante falla, son las más afectadas, según los expertos.

Como un acto de prevención ante las réplicas a lo largo del país se efectuaron varios desalojos en ciudades como Gracia y Larissa.

Algunos testigos del sismo, grabaron y compartieron en las redes sociales cómo vivieron el momento.

#GreeceEarthQuake The earthquake occurred at around 13:16 TSI.

There were no reports of damage or casualties. https://t.co/XyHvhzEimS#Greece #earthquake #σεισμος #deprem #Lárisa #seismos Λαρισα pic.twitter.com/p5q8L7H5dX

— ILKHA (@IlkhaAgency) March 3, 2021