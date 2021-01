Se registra incendio en sede de fabricante de vacunas de AstraZeneca en India

INDIA.- Este jueves se registró un incendio en las instalaciones del Serum Institute of India, considerado el mayor fabricante de vacunas en el mundo.

Es en este lugar donde se desarrollan millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos cinco personas.

El incendio ocurrió en su planta situada en Manjri, un suburbio de la ciudad de Pune, en el oeste de India. La policía aseguró que la producción de vacunas no se vio afectada, pues el incendio se produjo en un edificio en construcción.

Adar Poonawalla, CEO de la empresa, lamentó la “pérdida de vidas” y señaló que el incendio no afectará la producción de la vacuna.

“Me gustaría asegurar a todos los gobiernos y al público que no habría pérdida de producción de COVISHIELD. Debido a los múltiples edificios de producción que había mantenido en reserva para hacer frente a tales contingencias”.

#BREAKING | Fire breaks out at Pune's Serum Institute of India; 10 fire tenders deployed

(Video credits: ANI) pic.twitter.com/EXBkafbC2R

— WION (@WIONews) January 21, 2021