Se registra fuerte explosión en el puerto de Jebel Ali en Dubái

DUBÁI.- A través de redes sociales se denunció una fuerte explosión en el puerto de Jebel Ali, Dubái.

Minutos después de la media noche comenzaron a circular varios videos en donde se observa una enorme llamarada.

El gobierno local solamente informó que el incendio estaba bajo control y que, hasta ese momento, no había personas heridas o fallecidas.

Trascendió que el incendio ocurrió en el contenedor de un barco en el puerto Jebel Ali, el más grande y visitado de Medio Oriente, por lo que de inmediato se movilizaron brigadas de Defensa para luchar contra las llamas.

La policía de Dubai dijo que tres de los 130 contenedores en el barco llevaban materiales inflamables y que había 14 tripulantes a bordo.

Minutos antes del incendio hubo una fuerte explosión que puso en alerta a todos los habitantes de Dubái, ya que la magnitud fue tal, que se logró ver desde los puntos más apartados de la ciudad.

Sin embargo, hasta el momento no han reportado personas heridas o víctimas mortales; además, se desconocen las causas exactas de la explosión.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj

— Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021