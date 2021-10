Se estrella avioneta e incendia dos casas en Santee, California

ESTADOS UNIDOS.- Una avioneta se estrelló este lunes en un vecindario del sur de California; durante el cual resultaron heridas al menos dos personas; además de que dos casas se incendiaron.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el accidente ocurrió poco después de medio día en la ciudad de Santee al noreste de San Diego.

En redes sociales las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas en el lugar; mientras que los dos heridos fueron trasladados a un hospital.

El jefe de bomberos John Garlow, dijo que hasta el momento se desconoce el estado de salid de las personas que sufrieron quemaduras. Además señaló que se desconoce si estaban en el avión o en tierra.

UPDATE 10/11 2:30 – What we know: the plane was a C340 Twin engine Cessna. Two fatalities have been confirmed at this time, two victims were transported to the hospital, condition unknown. Power has been turned off in the immediate neighborhood. Debris field spans approx. 1 block

— City of Santee (@CityofSantee) October 11, 2021