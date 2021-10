Se estrella avión con 21 pasajeros en Texas; solo hay un herido

ESTADOS UNIDOS.- Se estrelló en Texas un avión en el que viajaban 21 pasajeros, pero las autoridades reportaron que únicamente una persona resultó lesionada.

Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Estados Unidos, el cual detalló que el accidente se registró cerca del Aeropuerto Ejecutivo de Houston.

