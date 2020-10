Se declara culpable al abuelo de bebé que cayó de un crucero en Puerto Rico

Salvatore Anello dijo anteriormente que retiraría la declaración de no culpabilidad para ayudar a poner fin a lo que llamó “esta pesadilla” para su familia.

Todo ocurrió el pasado 7 de julio, cuando Salvatore y su familia estaban de vacaciones.

Él sostenía a su nieta Chloe Wiegand en los brazos, cerca de una ventana abierta en el piso 11, cuando la pequeña resbaló de su agarre y cayó desde esa altura.

Se resbaló. No me di cuenta de que no había ningún vidrio hasta que fue demasiado tarde”, dijo Anello en una entrevista con CBS This Morning.