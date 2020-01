Se come el corazón de su novia en un ritual satánico

NIGERIA.- En un país de África occidental, un hombre confesó el asesinato de su novia, este hecho lo hizo para poder comerse su corazón y senos en un ritual satánico.

El hombre de 23 años de nombre Adeeko a Punch; golpeó la cabeza de su novia contra un mortero en la iglesia, después prosiguió a sacarle el corazón y quitarle los senos para comérselos él y su madre en un ritual satánico.

El presunto asesino comentó que estaba convencido en que el sacrificio humano de su novia, volvería adinerados a su madre y a él; pero esto no sucedió, este fue guiado por el pastor de su iglesia, que afirmaba que esto ayudaría a su situación económica.

La policía arrestó al sujeto y a su madre, así como también al pastor de la iglesia, ya que este último fue acusado de cocinar el resto del cadáver de la mujer.

“Tengo gran arrepentimiento y me siento muy mal por haber hecho tal cosa a mi novia. Me he sentido mal desde el momento que lo hice”, comentan que Adeeko a Punch expuso eso.