Se acerca ola de calor al suroeste de Estados Unidos, advierten meteorólogos

ESTADOS UNIDOS.- En los próximos días una gran parte del suroeste de Estados Unidos espera una ola de calor potencialmente mortal. La temperatura podría elevarse hasta los 47 grados centígrados (117 grados fahrenheit).

Autoridades advirtieron a millones de personas en California, Nevada y Arizona sobre condiciones peligrosas durante este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) aconsejó a los residentes mantenerse alejados del sol.

The first significant heatwave is here! The Excessive Heat Warning is in effect for the deserts, set to expire Saturday and Sunday. The Heat Advisory also continues for the Inland Empire, which will expire Saturday. Drink plenty of water and limit outdoor activities! #CAwx pic.twitter.com/slWY2iXoKE

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 9, 2022