Rusia lanza misiles a apartamentos residenciales en Ucrania

UCRANIA.- Rusia lanza misiles contra Ucrania que alcanzó un bloque de apartamentos residenciales en Kiev, este domingo. El jefe de la policía, Ihor Klymenko, informó que una persona murió y cinco más resultaron heridos.

Entre los heridos se encuentra una niña de 7 años de edad; mientras que su madre, Keterina de 35 años fue rescatada de los escombros y llevada a un hospital. Se destacó que la mujer es ciudadana de Rusia, sin embargo vivió en Kiev durante mucho tiempo.

A dos horas del ataque, una columna de humo continuaba saliendo del edificio, mientras que el suelo estaba cubierto de escombros.

Yurii Ihnat, un portavoz de la fuerza aérea señaló que para el ataque se utilizaron “bombarderos estratégicos” con “cuatro a seis misiles” lanzados.

Por otra parte el alcalde de Kiev Vitali Klitschko, dijo en Telegram que hubo varias explosiones en el distrito de Shevchenkivskyi de la ciudad.

Por lo que comenzaron los trabajos de búsqueda y rescate luego de que se produjera un incendio cuando un edificio residencial fue alcanzado por un misil.

El jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, pidió más armas para Ucrania y más sanciones contra Rusia, tras este último ataque.

Exhortó a los líderes del G7 que se reunieron este domingo en una cumbre en Alemania, responder a este ataque con más sanciones contra Rusia.

Rusia bombardeó el domingo un barrio residencial de Kiev, dejando al menos un muerto y cuatro heridos.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022