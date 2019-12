Roba banco para aventar dinero gritando: “feliz Navidad”

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre robó un banco el pasado lunes, con el objetivo de aventar el dinero gritando “feliz Navidad”.

El acto ocurrió alrededor de la 1 de la tarde en Colorado, Estados Unidos, en una sucursal de Academy Bank.

Los testigos dicen que el hombre iba con un bolsa llena de dinero por una calle de Colorado Springs, gritandi “feliz Navidad”.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019